Матч завершен
Бетис
Севилья
Хоакин 73
1:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Мата 15
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
15 сент. 2019, 22:00 МСК
15.09.2019, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
12
Сидней
Сидней
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
23
Манди
Айсса Манди
90
17
Хоакин
Хоакин
73'
73'
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
6
Педраса
Альфонсо Педраса
90
21
Каптум
Вилфрид Каптум
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
5
Бартра
Марк Бартра
3
Хави Гарсия
Хави Гарсия
15
Алекс Морено
Алекс Морено
20
Лайнес
Диего Лайнес
7
Хуанми
Хуанми
16
Морон
Лорен Морон
Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
90
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
23
Джейсон
Джейсон
90
7
Мата
Хайме Мата
15'
15'
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
8
Портильо
Франциско Портильо
24
Тимор
Давид Тимор
25
Кенеди
Роберт Кенеди
9
Анхель
Анхель
10
Гальего
Энрик Гальего