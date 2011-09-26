Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кастро 31
1:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
26 сент. 2011, 22:00 МСК
26.09.2011, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
31'
31'
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Леон
Педро Леон
78
0
Баррада
Абделазиз Баррада
69
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
65
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Мичел
Мичел
0
Риос
Педро Риос
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Колунга
Адриан Колунга
0
Мику
Мику
Бетис
мин
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Матилья
Хавьер Матилья
46
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
72
0
Севилья
Сальвадор Севилья
55
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
90
Запасные
0
Адриан
Адриан
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Хуанма
Хуанма
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Молина
Хорхе Молина