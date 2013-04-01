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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Бетис
Севилья
0:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
1 апр. 2013, 22:59 МСК
1.04.2013, 22:59 МСК
понедельник
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
60
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
85
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
60
0
Пабон
Дорлан Пабон
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Марио
Марио
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Перес
Рубен Перес
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Игьебор
Носа Игьебор
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Рафа
Рафа
58
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
76
0
Фернандес
Федерико Фернандес
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Борха
Борха
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
74
0
Колунга
Адриан Колунга
90
Запасные
0
Альберто
Альберто
0
Лопо
Альберто Лопо
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Васкес
Альваро Васкес
0
Алькасер
Пако Алькасер