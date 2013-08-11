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Лига 1
Генгам VS Марсель
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Генгам - Марсель: 11 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Генгам
Генгам
1:3
Генгам - Марсель: 11 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 1 тур
Лига 1,
1 тур
Франция
11 авг. 2013, 22:00 МСК
11.08.2013, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Генгам
мин
16
Каяр
Марк-Орель Каяр
15
Сорбон
Жереми Сорбон
2
Икоко
Джордан Икоко
20
Эбоа-Эбоа
Феликс Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
Педру Ребошу
8
До
Люка До
7
Бляс
Людовик Бляс
6
Фири
Лебоганг Фири
19
Мергем
Мехди Мергем
9
Менди
Александре Менди
11
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
1
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
-
13
Ларссон
Йохан Ларссон
-
25
Траоре
Шейк Траоре
-
22
Дидо
Этьен Дидо
-
24
Коко
Маркус Коко
-
26
Ру
Нолан Ру
-
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
10
Пайет
Димитри Пайет
6
Строотман
Кевин Строотман
28
Жермен
Валере Жермен
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
20
Сансон
Морган Сансон
23
Амави
Жордан Амави
21
Ронье
Валентин Ронье
17
Сарр
Буна Сарр
33
Камара
Бубакар Камара
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
26
Товен
Флориан Товен
-
36
Лопес
Максим Лопес
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
36
Аке
Марле Аке
-
События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
18:00
Генгам
1 : 3
Марсель
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
18:00
Генгам
1
Марсель
3
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
22:00
Марсель
4 : 0
Генгам
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
22:00
Марсель
4
Генгам
0
11.05.2018
11 мая 2018
пт
21:45
Генгам
3 : 3
Марсель
11.05.2018
11 мая 2018
пт
21:45
Генгам
3
Марсель
3
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
19:00
Марсель
1 : 0
Генгам
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
19:00
Марсель
1
Генгам
0
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
23:00
Марсель
2 : 0
Генгам
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
23:00
Марсель
2
Генгам
0
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
16:00
Генгам
2 : 1
Марсель
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
16:00
Генгам
2
Марсель
1
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
23:00
Марсель
0 : 0
Генгам
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
23:00
Марсель
0
Генгам
0
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
21:30
Генгам
2 : 0
Марсель
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
21:30
Генгам
2
Марсель
0
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Генгам
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
Марсель
2
Генгам
1
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
18:00
Генгам
0 : 1
Марсель
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
18:00
Генгам
0
Марсель
1
17.05.2014
17 мая 2014
сб
22:00
Марсель
1 : 0
Генгам
17.05.2014
17 мая 2014
сб
22:00
Марсель
1
Генгам
0
11.08.2013
11 авг. 2013
вс
22:00
Генгам
1 : 3
Марсель
11.08.2013
11 авг. 2013
вс
22:00
Генгам
1
Марсель
3
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
16:15
Марсель
2 : 1
Генгам
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
16:15
Марсель
2
Генгам
1
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
18:00
Генгам
0 : 1
Марсель
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
18:00
Генгам
0
Марсель
1
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Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
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📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
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Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
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«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
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30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
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