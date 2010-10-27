Генгам - Марсель: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Генгам
Генгам
0:1

Генгам - Марсель: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Марсель
Марсель
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
27 окт. 2010, 18:00 МСК
27.10.2010, 18:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Генгам
мин
16
Каяр
Марк-Орель Каяр
15
Сорбон
Жереми Сорбон
2
Икоко
Джордан Икоко
20
Эбоа-Эбоа
Феликс Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
Педру Ребошу
8
До
Люка До
7
Бляс
Людовик Бляс
6
Фири
Лебоганг Фири
19
Мергем
Мехди Мергем
9
Менди
Александре Менди
11
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
1
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
-
13
Ларссон
Йохан Ларссон
-
25
Траоре
Шейк Траоре
-
22
Дидо
Этьен Дидо
-
24
Коко
Маркус Коко
-
26
Ру
Нолан Ру
-
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
10
Пайет
Димитри Пайет
6
Строотман
Кевин Строотман
28
Жермен
Валере Жермен
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
20
Сансон
Морган Сансон
23
Амави
Жордан Амави
21
Ронье
Валентин Ронье
17
Сарр
Буна Сарр
33
Камара
Бубакар Камара
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
26
Товен
Флориан Товен
-
36
Лопес
Максим Лопес
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
36
Аке
Марле Аке
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

20.04.2019 20 апр. 2019 сб 18:00
Генгам
1 : 3
Марсель
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 18:00
Генгам
1
Марсель
3
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 22:00
Марсель
4 : 0
Генгам
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 22:00
Марсель
4
Генгам
0
11.05.2018 11 мая 2018 пт 21:45
Генгам
3 : 3
Марсель
11.05.2018 11 мая 2018 пт 21:45
Генгам
3
Марсель
3
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 19:00
Марсель
1 : 0
Генгам
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 19:00
Марсель
1
Генгам
0
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 23:00
Марсель
2 : 0
Генгам
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 23:00
Марсель
2
Генгам
0
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 16:00
Генгам
2 : 1
Марсель
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 16:00
Генгам
2
Марсель
1
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 23:00
Марсель
0 : 0
Генгам
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 23:00
Марсель
0
Генгам
0
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 21:30
Генгам
2 : 0
Марсель
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 21:30
Генгам
2
Марсель
0
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 23:00
Марсель
2 : 1
Генгам
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 23:00
Марсель
2
Генгам
1
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 18:00
Генгам
0 : 1
Марсель
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 18:00
Генгам
0
Марсель
1
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
Марсель
1 : 0
Генгам
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
Марсель
1
Генгам
0
11.08.2013 11 авг. 2013 вс 22:00
Генгам
1 : 3
Марсель
11.08.2013 11 авг. 2013 вс 22:00
Генгам
1
Марсель
3
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 16:15
Марсель
2 : 1
Генгам
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 16:15
Марсель
2
Генгам
1
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 18:00
Генгам
0 : 1
Марсель
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 18:00
Генгам
0
Марсель
1

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