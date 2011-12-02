Матч завершен
Кан
Кан
1:2
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
2 дек. 2011, 22:00 МСК
2.12.2011, 22:00 МСК
пятница
Составы