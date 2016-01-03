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Кубок Франции
Кан VS Марсель
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Кан - Марсель: 03 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Кан
Кан
0:0
( 1 : 3)
Кан - Марсель: 03 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Марсель
Марсель
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
3 янв. 2016, 22:45 МСК
3.01.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
10
Пайет
Димитри Пайет
6
Строотман
Кевин Строотман
28
Жермен
Валере Жермен
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
20
Сансон
Морган Сансон
23
Амави
Жордан Амави
21
Ронье
Валентин Ронье
17
Сарр
Буна Сарр
33
Камара
Бубакар Камара
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
26
Товен
Флориан Товен
-
36
Лопес
Максим Лопес
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
36
Аке
Марле Аке
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
Кан
0 : 1
Марсель
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
Кан
0
Марсель
1
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:00
Марсель
2 : 0
Кан
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:00
Марсель
2
Кан
0
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:45
Кан
0 : 2
Марсель
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:45
Кан
0
Марсель
2
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Марсель
5 : 0
Кан
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Марсель
5
Кан
0
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Кан
1 : 5
Марсель
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Кан
1
Марсель
5
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
Марсель
1 : 0
Кан
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
Марсель
1
Кан
0
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
19:00
Кан
1 : 3
Марсель
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
19:00
Кан
1
Марсель
3
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
22:45
Кан
0(1) : 0(3)
Марсель
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
22:45
Кан
0(1)
Марсель
0(3)
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
22:00
Марсель
0 : 1
Кан
08.08.2015
08 авг. 2015
сб
22:00
Марсель
0
Кан
1
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:30
Марсель
2 : 3
Кан
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:30
Марсель
2
Кан
3
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
18:00
Кан
1 : 2
Марсель
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
18:00
Кан
1
Марсель
2
18.04.2012
18 апр. 2012
ср
19:30
Марсель
1 : 1
Кан
18.04.2012
18 апр. 2012
ср
19:30
Марсель
1
Кан
1
02.12.2011
02 дек. 2011
пт
22:00
Кан
1 : 2
Марсель
02.12.2011
02 дек. 2011
пт
22:00
Кан
1
Марсель
2
29.05.2011
29 мая 2011
вс
22:00
Кан
2 : 2
Марсель
29.05.2011
29 мая 2011
вс
22:00
Кан
2
Марсель
2
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Марсель
1 : 2
Кан
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
22:00
Марсель
1
Кан
2
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Кан
0 : 1
Марсель
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Кан
0
Марсель
1
04.10.2008
04 окт. 2008
сб
20:00
Марсель
2 : 1
Кан
04.10.2008
04 окт. 2008
сб
20:00
Марсель
2
Кан
1
26.01.2008
26 янв. 2008
сб
22:00
Марсель
6 : 1
Кан
26.01.2008
26 янв. 2008
сб
22:00
Марсель
6
Кан
1
25.08.2007
25 авг. 2007
сб
18:10
Кан
1 : 2
Марсель
25.08.2007
25 авг. 2007
сб
18:10
Кан
1
Марсель
2
Новости
Фанаты «ПСЖ» защищают президента «Марселя». Он уволил кучу людей, которые слишком любят клуб и хуже работают после поражений
#Жак-Анри Эйро
08 февраля, 15:04
Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
1
#Марсель
30 января, 22:00
1
📛 Ох, Неймар и тот парень из «Марселя» опять сцепились. Но теперь в твиттере: «Ты тень Пеле» vs «А ты моя тень!»
#Неймар
14 января, 14:08
Теперь «Сандерлендом» рулит миллиардер с русскими корнями. Это сын бывшего владельца «Марселя», и ему всего 22 года
#Кирилл Луи-Дрейфус
26 декабря 2020, 16:23
«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
11 ноября 2020, 21:15
#
Новости матча
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
24 февраля, 12:23
«Марсель» уволил Виллаша-Боаша
02 февраля, 18:46
Виллаш-Боаш подал в отставку, потому что «Марсель» купил игрока без его одобрения
02 февраля, 16:38
Фанаты бросили файер в спину игрока «Марселя». Это основная причина переноса матча
30 января, 20:51
Матч «Марселя» и «Ренна» перенесен из-за беспорядков. Фанаты прорвались на клубную базу
30 января, 20:33
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции. Это первый трофей Почеттино в карьере
14 января, 11:04
30-летний экс-игрок «Бастии» и «Нанси» умер от сердечного приступа. В 2014-м он испортил дебют Бьелсы в «Марселе»
12 января, 11:48