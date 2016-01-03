Кан - Марсель: 03 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Кан
Кан
0:0
( 1 : 3)

Кан - Марсель: 03 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Марсель
Марсель
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
3 янв. 2016, 22:45 МСК
3.01.2016, 22:45 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
10
Пайет
Димитри Пайет
6
Строотман
Кевин Строотман
28
Жермен
Валере Жермен
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
20
Сансон
Морган Сансон
23
Амави
Жордан Амави
21
Ронье
Валентин Ронье
17
Сарр
Буна Сарр
33
Камара
Бубакар Камара
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
26
Товен
Флориан Товен
-
36
Лопес
Максим Лопес
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
36
Аке
Марле Аке
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
Кан
0 : 1
Марсель
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
Кан
0
Марсель
1
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 18:00
Марсель
2 : 0
Кан
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 18:00
Марсель
2
Кан
0
19.01.2018 19 янв. 2018 пт 22:45
Кан
0 : 2
Марсель
19.01.2018 19 янв. 2018 пт 22:45
Кан
0
Марсель
2
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Марсель
5 : 0
Кан
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 19:00
Марсель
5
Кан
0
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Кан
1 : 5
Марсель
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Кан
1
Марсель
5
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:00
Марсель
1 : 0
Кан
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:00
Марсель
1
Кан
0
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 19:00
Кан
1 : 3
Марсель
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 19:00
Кан
1
Марсель
3
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 22:45
Кан
0(1) : 0(3)
Марсель
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 22:45
Кан
0(1)
Марсель
0(3)
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
Марсель
0 : 1
Кан
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 22:00
Марсель
0
Кан
1
27.02.2015 27 февр. 2015 пт 22:30
Марсель
2 : 3
Кан
27.02.2015 27 февр. 2015 пт 22:30
Марсель
2
Кан
3
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 18:00
Кан
1 : 2
Марсель
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 18:00
Кан
1
Марсель
2
18.04.2012 18 апр. 2012 ср 19:30
Марсель
1 : 1
Кан
18.04.2012 18 апр. 2012 ср 19:30
Марсель
1
Кан
1
02.12.2011 02 дек. 2011 пт 22:00
Кан
1 : 2
Марсель
02.12.2011 02 дек. 2011 пт 22:00
Кан
1
Марсель
2
29.05.2011 29 мая 2011 вс 22:00
Кан
2 : 2
Марсель
29.05.2011 29 мая 2011 вс 22:00
Кан
2
Марсель
2
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Марсель
1 : 2
Кан
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 22:00
Марсель
1
Кан
2
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Кан
0 : 1
Марсель
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Кан
0
Марсель
1
04.10.2008 04 окт. 2008 сб 20:00
Марсель
2 : 1
Кан
04.10.2008 04 окт. 2008 сб 20:00
Марсель
2
Кан
1
26.01.2008 26 янв. 2008 сб 22:00
Марсель
6 : 1
Кан
26.01.2008 26 янв. 2008 сб 22:00
Марсель
6
Кан
1
25.08.2007 25 авг. 2007 сб 18:10
Кан
1 : 2
Марсель
25.08.2007 25 авг. 2007 сб 18:10
Кан
1
Марсель
2

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