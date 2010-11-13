Матч завершен
Томь
Томск
1:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
13 нояб. 2010, 14:30 МСК
13.11.2010, 14:30 МСК
суббота
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы