Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
Корниленко 14
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
24 июля 2010, 17:45 МСК
24.07.2010, 17:45 МСК
суббота
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
68
0
Харитонов
Александр Харитонов
62
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
14'
14'
84
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Иванов
Андрей Иванов
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Дзюба
Артем Дзюба
0
Прудников
Александр Прудников
0
Мазнов
Горан Мазнов