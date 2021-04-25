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Сельта VS Осасуна
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Сельта - Осасуна: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Сельта
Виго
-:-
Сельта - Осасуна: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Осасуна
Памплона
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сельта
мин
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
4
Араужо
Нестор Араужо
2
Мальо
Уго Мальо
14
Тапиа
Ренато Тапиа
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
20
Васкес
Кевин Васкес
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
29
Фонтан
Хосе Фонтан
-
8
Белтран
Фран Белтран
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
41
Patrick Sequeira
Patrick Sequeira
-
Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
3
Крус
Хуан Крус
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
2
Видаль
Игнасио Видаль
7
Джони
Джони
24
Торро
Лукас Торро
8
Брашанац
Дарко Брашанац
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Барха
Энрике Барха
16
Кальери
Хонатан Кальери
Запасные
26
Альварес
Иньяки Альварес
-
6
Ойер
Ойер
-
4
Гарсия
Унаи Гарсия
-
39
Санчес
Мануэль Санчес
-
10
Торрес
Роберто Торрес
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
28
Мартинес
Хави Мартинес
-
20
Адриан
Адриан
-
17
Будимир
Анте Будимир
-
9
Авила
Луис Авила
-
19
Гальего
Энрик Гальего
-
15
Jonas Ramalho
Jonas Ramalho
-
Прошлые матчи
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
13:00
Осасуна
2 : 0
Сельта
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
13:00
Осасуна
2
Сельта
0
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:00
Осасуна
2 : 1
Сельта
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:00
Осасуна
2
Сельта
1
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
23:00
Сельта
1 : 1
Осасуна
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
23:00
Сельта
1
Осасуна
1
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
20:30
Сельта
3 : 0
Осасуна
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
20:30
Сельта
3
Осасуна
0
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
13:00
Осасуна
0 : 0
Сельта
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
13:00
Осасуна
0
Сельта
0
03.05.2014
03 мая 2014
сб
21:00
Осасуна
0 : 2
Сельта
03.05.2014
03 мая 2014
сб
21:00
Осасуна
0
Сельта
2
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
22:59
Сельта
1 : 1
Осасуна
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
22:59
Сельта
1
Осасуна
1
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Осасуна
1 : 0
Сельта
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Осасуна
1
Сельта
0
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
17:00
Сельта
2 : 0
Осасуна
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
17:00
Сельта
2
Осасуна
0
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