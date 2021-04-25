Сельта - Осасуна: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

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Сельта - Осасуна: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Осасуна
Памплона
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
25 апр. 2021, -:- МСК
25.04.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Сельта
мин
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
4
Араужо
Нестор Араужо
2
Мальо
Уго Мальо
14
Тапиа
Ренато Тапиа
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
20
Васкес
Кевин Васкес
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
29
Фонтан
Хосе Фонтан
-
8
Белтран
Фран Белтран
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
41
Patrick Sequeira
Patrick Sequeira
-
Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
3
Крус
Хуан Крус
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
2
Видаль
Игнасио Видаль
7
Джони
Джони
24
Торро
Лукас Торро
8
Брашанац
Дарко Брашанац
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Барха
Энрике Барха
16
Кальери
Хонатан Кальери
Запасные
26
Альварес
Иньяки Альварес
-
6
Ойер
Ойер
-
4
Гарсия
Унаи Гарсия
-
39
Санчес
Мануэль Санчес
-
10
Торрес
Роберто Торрес
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
28
Мартинес
Хави Мартинес
-
20
Адриан
Адриан
-
17
Будимир
Анте Будимир
-
9
Авила
Луис Авила
-
19
Гальего
Энрик Гальего
-
15
Jonas Ramalho
Jonas Ramalho
-

Прошлые матчи

04.10.2020 04 окт. 2020 вс 13:00
Осасуна
2 : 0
Сельта
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 13:00
Осасуна
2
Сельта
0
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:00
Осасуна
2 : 1
Сельта
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:00
Осасуна
2
Сельта
1
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 23:00
Сельта
1 : 1
Осасуна
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 23:00
Сельта
1
Осасуна
1
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 20:30
Сельта
3 : 0
Осасуна
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 20:30
Сельта
3
Осасуна
0
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 13:00
Осасуна
0 : 0
Сельта
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 13:00
Осасуна
0
Сельта
0
03.05.2014 03 мая 2014 сб 21:00
Осасуна
0 : 2
Сельта
03.05.2014 03 мая 2014 сб 21:00
Осасуна
0
Сельта
2
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 22:59
Сельта
1 : 1
Осасуна
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 22:59
Сельта
1
Осасуна
1
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Осасуна
1 : 0
Сельта
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Осасуна
1
Сельта
0
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 17:00
Сельта
2 : 0
Осасуна
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 17:00
Сельта
2
Осасуна
0

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