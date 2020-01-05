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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Сельта
Виго
Мина 75
1:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Авила 83
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
5 янв. 2020, 23:00 МСК
5.01.2020, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Сельта
мин
13
Бланко
Рубен Бланко
90
3
Костас
Давид Костас
90
20
Васкес
Кевин Васкес
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
12
Рафинья
Рафинья
88
11
Систо
Пионе Систо
70
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
90
8
Белтран
Фран Белтран
90
10
Аспас
Яго Аспас
90
22
Мина
Санти Мина
75'
75'
88
Запасные
2
Мальо
Уго Мальо
32
Каррейра
Серхио Каррейра
24
Шейх
Папе Шейх
23
Мендес
Брайс Мендес
19
Фернандес
Габриэль Фернандес
7
Эрнандес
Хуан Эрнандес
Осасуна
мин
1
Эррера
Серхио Эррера
90
6
Ойер
Ойер
81
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
81
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
22
Адриан
Адриан
73
9
Авила
Луис Авила
83'
83'
90
Запасные
26
Перес
Хуан Перес
4
Гарсия
Унаи Гарсия
2
Видаль
Игнасио Видаль
21
Перес
Иньиго Перес
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
7
Кардона
Марк Кардона
18
Вильяр
Хуан Вильяр