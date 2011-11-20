Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
20 нояб. 2011, 14:00 МСК
20.11.2011, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
65
0
Марига
Макдональд Марига
78
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
72
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Элустондо
Горка Элустондо
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Гризманн
Антуан Гризманн
0
Ифран
Диего Ифран
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Вайсс
Владимир Вайсс
84
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
16
0
Васкес
Альваро Васкес
74
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Клер
Карлос Клер
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Кристиан
Кристиан
0
Фонте
Руи Фонте
0
Тьеви
Тьеви