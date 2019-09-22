Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Сальдуа 71
1:3
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Виллиан Жозе 18
Виллиан Жозе 34
Исак 75
Примера, 5 тур

Примера,

5 тур

Испания
22 сент. 2019, 15:00 МСК
22.09.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
17
Вила
Дидач Вила
90
6
Лопес
Льюис Лопес
90
24
Калеро
Фернандо Калеро
90
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
90
12
Кальери
Хонатан Кальери
90
22
Варгас
Матиас Варгас
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
3
Педроса
Адрия Педроса
16
Лопес
Хави Лопес
15
Лопес
Давид Лопес
14
Мелендо
Оскар Мелендо
Реал Сосьедад
мин
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
71'
71'
90
6
Элустондо
Ариц Элустондо
90
7
Порту
Порту
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
18'
34'
18', 34'
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
Запасные
1
Ремиро
Алекс Ремиро
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
16
Гевара
Андер Гевара
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
19
Исак
Александер Исак
75'
22
Барренечеа
Андер Барренечеа