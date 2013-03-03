Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 51
Мартинес 56
Прието 62
3:3
Матч завершен
Бетис
Севилья
Молина 29
Пабон 49
Пабон 66
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
3 марта 2013, 22:59 МСК
3.03.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
56'
56'
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
62'
62'
80
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
73
0
Вела
Карлос Вела
51'
51'
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Ройо
Энрике Ройо
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Рос
Хави Рос
0
Ифран
Диего Ифран
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
63
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
83
0
Молина
Хорхе Молина
29'
29'
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
72
0
Пабон
Дорлан Пабон
49'
66'
49', 66'
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Чика
Хавьер Чика
0
Паулао
Паулао
0
Тьенса Нуньес
Фаусто Тьенса Нуньес
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Ноно
Ноно
0
Кастро
Рубен Кастро