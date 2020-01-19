Матч завершен
Бетис
Севилья
Иглесиас 27
Хоакин 44
Каналес 90
3:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 20 тур

Примера,

20 тур

Испания
19 янв. 2020, 16:00 МСК
19.01.2020, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
32
Гонсалес
Эдгар Гонсалес
90
1
Жоэль
Жоэль
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
23
Манди
Айсса Манди
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин
Хоакин
44'
44'
82
10
Каналес
Серхио Каналес
90'
90'
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
24
Аленья
Карлес Аленья
68
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
27'
27'
74
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
12
Сидней
Сидней
19
Барраган
Антонио Барраган
20
Лайнес
Диего Лайнес
21
Родригес
Гидо Родригес
11
Тельо
Кристиан Тельо
16
Морон
Лорен Морон
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
80
12
Муньос
Айэн Муньос
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
7
Порту
Порту
71
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
16
Гевара
Андер Гевара
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
19
Исак
Александер Исак
57
Запасные
30
Субиаурре
Андони Субиаурре
18
Эспиноса
Андони Эспиноса
14
Пардо
Рубен Пардо
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
22
Барренечеа
Андер Барренечеа