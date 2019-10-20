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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Хави Гарсия 22
Виллиан Жозе 36
Порту 58
3:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Морон 12
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
20 окт. 2019, 15:00 МСК
20.10.2019, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
7
Порту
Порту
58'
58'
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
16
Гевара
Андер Гевара
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
36'
36'
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
12
Муньос
Айэн Муньос
11
Янузай
Аднан Янузай
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
19
Исак
Александер Исак
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
23
Манди
Айсса Манди
90
17
Хоакин
Хоакин
90
3
Хави Гарсия
Хави Гарсия
22'
22'
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
90
16
Морон
Лорен Морон
12'
12'
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
6
Педраса
Альфонсо Педраса
20
Лайнес
Диего Лайнес
11
Тельо
Кристиан Тельо