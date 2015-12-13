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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Марсель
Марсель
Батшуайи 38
1:1
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Зуа 19
Лига 1, 18 тур
Лига 1,
18 тур
Франция
13 дек. 2015, 19:00 МСК
13.12.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Николя Ренвиль
Николя Ренвиль
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
6
Роланду
Роланду
90
26
Джа-Джедже
Брис Джа-Джедже
90
23
Менди
Бенжамин Менди
90
10
Диарра
Лассана Диарра
74
18
Исла
Маурисио Исла
90
19
Баррада
Абделазиз Баррада
90
13
Кабелла
Реми Кабелла
81
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
74
22
Батшуайи
Миши Батшуайи
38'
38'
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
2
Манкильо
Хавьер Манкильо
15
Спаранья
Стефан Спаранья
20
Ромао
Алексис Ромао
8
Силва
Лукас Силва
17
Сарр
Буна Сарр
7
Окампос
Лукас Окампос
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
86
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
18
Юга
Амос Юга
78
22
Диа
Иссиар Диа
41
19
Зуа
Жак Зуа
19'
19'
90
Запасные
42
Герин
Поль-Андре Герин
4
Филиппи
Родерик Филиппи
23
Джокович
Дамьян Джокович
20
Поджи
Луис Поджи
7
Майи
Кевин Майи
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу