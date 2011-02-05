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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Марсель
Марсель
Жиньяк 55
1:0
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Лига 1, 22 тур
Лига 1,
22 тур
Франция
5 февр. 2011, 21:00 МСК
5.02.2011, 21:00 МСК
суббота
Бруно Куэ
Бруно Куэ
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
0
Фанни
Род Фанни
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Каборе
Шарль Каборе
90
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
0
Шейру
Бенуа Шейру
65
0
Мбиа
Стефан Мбиа
90
0
Брандао
Брандао
90
0
Реми
Лоик Реми
69
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
55'
55'
80
Запасные
0
Андраде
Элинтон Андраде
0
Тайво
Тайе Тайво
0
Н'Диайе
Лейти Н'Диайе
0
Абриэль
Фабрис Абриэль
0
Сиссе
Эдуар Сиссе
0
Айю
Андре Айю
0
Айю
Жордан Айю
Арль-Авиньон
мин
0
Бальде
Дианбобо Бальде
90
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Германи
Гаэль Германи
90
0
Аяссе
Томас Аяссе
72
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
90
0
Диавара
Каба Диавара
78
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Мерием
Камиль Мерием
78
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
90
Запасные
0
Торрегросса
Арно Торрегросса
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Гилас
Камель Гилас
0
Коррезе
Эммануэль Коррезе
0
Рокки
Ромайн Рокки
0
Жонатан
Апаресидо Силва Жонатан