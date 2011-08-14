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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лилль
Лилль
0:1
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Жиру 70
Лига 1, 2 тур
Лига 1,
2 тур
Франция
14 авг. 2011, 22:00 МСК
14.08.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Баша
Марко Баша
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Берья
Франк Берья
76
0
Педретти
Бенуа Педретти
61
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Сов
Мусса Сов
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
81
Запасные
0
Эньяма
Винсент Эньяма
0
Боннар
Лоран Боннар
0
Пайет
Димитри Пайет
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
0
Роделен
Ронни Роделен
Монпелье
мин
0
Пьонье
Лоран Пьонье
90
0
Бокали
Гарри Бокали
90
0
Хилтон
Виторино Хилтон
90
0
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
0
Бедимо
Анри Бедимо
90
0
Эстрада
Марко Эстрада
90
0
Бельханда
Юнес Бельханда
90
0
Саихи
Жамель Саихи
90
0
Утака
Джон Утака
90
0
Жиру
Оливье Жиру
70'
70'
90
0
Дернес
Жоффрей Дернес
62
Запасные
0
Стамбули
Бенджамин Стамбули
0
Мезаг
Тедди Мезаг
0
Пито
Ромейн Пито
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Камара
Сулейман Камара
0
Койта
Бенгали-Фоде Койта