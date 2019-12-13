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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Иконе 40
Саншеш 84
2:1
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Делор 74
Лига 1, 18 тур
Лига 1,
18 тур
Франция
13 дек. 2019, 22:45 МСК
13.12.2019, 22:45 МСК
пятница
Составы
Лилль
мин
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
84'
84'
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
40'
40'
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
8
Шека
Шека
9
Реми
Лоик Реми
11
Араухо
Луис Араухо
Монпелье
мин
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
2
Суке
Арно Суке
90
9
Делор
Анди Делор
74'
74'
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
90
25
Мойе
Флоран Мойе
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
13
Шотар
Жорис Шотар
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
26
Ристич
Михайло Ристич
20
Долли
Киган Долли
6
Самбья
Жуниор Самбья
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич