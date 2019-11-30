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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:1
Матч завершен
Лечче
Лечче
Ла Мантия 49
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
30 нояб. 2019, 22:45 МСК
30.11.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы
Фиорентина
мин
7
Рибери
Франк Рибери
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
29
Дальберт
Дальберт
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
28
Влахович
Душан Влахович
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
93
Терзич
Алекса Терзич
16
Эйссерик
Валентин Эйссерик
24
Бенасси
Марко Бенасси
18
Геззаль
Рашид Геззаль
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
27
Журковски
Шимон Журковски
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
Лечче
мин
11
Шахов
Евгений Шахов
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
17
Фариас
Диего Фариас
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
21
Габриэл
Габриэл
90
23
Табанелли
Андреа Табанелли
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
49'
49'
90
Запасные
22
Виджорито
Мауро Виджорито
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
2
Риккарди
Давиде Риккарди
85
Имбула
Жанелли Имбула
32
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
6
Бензар
Ромарио Бензар
30
Бабакар
Хума Бабакар