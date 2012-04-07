Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Демидов 45
Вайсс 47
2:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 12
Вела 15
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
7 апр. 2012, 19:00 МСК
7.04.2012, 19:00 МСК
суббота
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Санчес
Виктор Санчес
72
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
0
Баэна
Рауль Баэна
38
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Уче
Калу Уче
57
Запасные
0
Бадия
Эдгар Бадия
0
Форлин
Хуан Форлин
0
Вайсс
Владимир Вайсс
47'
0
Лопес
Хави Лопес
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Васкес
Альваро Васкес
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
45'
45'
76
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
67
0
Вела
Карлос Вела
15'
12'
15', 12'
71
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Мартинес
Карлос Мартинес
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Агиррече
Иманол Агиррече
0
Ифран
Диего Ифран