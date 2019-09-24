Матч завершен
Дижон
Дижон
0:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
24 сент. 2019, 20:00 МСК
24.09.2019, 20:00 МСК
вторник
Составы
Дижон
мин
17
Бальде
Мама Бальде
90
16
Гомис
Альфред Гомис
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
90
8
Сумаре
Бриан Сумаре
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
4
Агер
Наиф Агер
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
15
Бальмон
Флоран Бальмон
10
Перейра
Матеус Перейра
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
Марсель
мин
32
Перрен
Лука Перрен
90
30
Манданда
Стив Манданда
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
27
Лопес
Максим Лопес
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
28
Жермен
Валере Жермен
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
21
Ронье
Валентин Ронье
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
7
Радоньич
Неманья Радоньич