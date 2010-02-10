Ланс - Марсель: 10 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ланс
Ланс
3:1

Ланс - Марсель: 10 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Марсель
Марсель
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
10 февр. 2010, 22:45 МСК
10.02.2010, 22:45 МСК
среда
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Предварительный состав

Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
10
Пайет
Димитри Пайет
6
Строотман
Кевин Строотман
28
Жермен
Валере Жермен
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
20
Сансон
Морган Сансон
23
Амави
Жордан Амави
21
Ронье
Валентин Ронье
17
Сарр
Буна Сарр
33
Камара
Бубакар Камара
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
-
2
Сакаи
Хироки Сакаи
-
32
Перрен
Лука Перрен
-
26
Товен
Флориан Товен
-
36
Лопес
Максим Лопес
-
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
-
36
Аке
Марле Аке
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Ланс
2 : 2
Марсель
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Ланс
2
Марсель
2
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
0 : 1
Ланс
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
0
Ланс
1
22.03.2015 22 марта 2015 вс 23:00
Ланс
0 : 4
Марсель
22.03.2015 22 марта 2015 вс 23:00
Ланс
0
Марсель
4
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 23:00
Марсель
2 : 1
Ланс
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 23:00
Марсель
2
Ланс
1
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 22:00
Ланс
0 : 1
Марсель
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 22:00
Ланс
0
Марсель
1
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Марсель
1 : 1
Ланс
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 21:00
Марсель
1
Ланс
1
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Марсель
1 : 0
Ланс
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Марсель
1
Ланс
0
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 22:45
Ланс
3 : 1
Марсель
10.02.2010 10 февр. 2010 ср 22:45
Ланс
3
Марсель
1
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 23:00
Ланс
1 : 0
Марсель
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 23:00
Ланс
1
Марсель
0
16.03.2008 16 марта 2008 вс 22:55
Ланс
3 : 3
Марсель
16.03.2008 16 марта 2008 вс 22:55
Ланс
3
Марсель
3
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 23:00
Марсель
1 : 0
Ланс
20.10.2007 20 окт. 2007 сб 23:00
Марсель
1
Ланс
0

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