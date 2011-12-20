Матч завершен
Нанси
Нанси
1:3
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
20 дек. 2011, 22:45 МСК
20.12.2011, 22:45 МСК
вторник
Составы