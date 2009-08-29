Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
Косово
США
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Стирмен 46
1:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Джеованни 3
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
29 авг. 2009, 17:00 МСК
29.08.2009, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
90
0
Халфорд
Грег Халфорд
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Стирмен
Ричард Стирмен
46'
46'
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Мильяш
Ненад Мильяш
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Дойл
Кевин Дойл
90
0
Кеох
Эндрю Кеох
89
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Зубар
Рональд Зубар
0
Берра
Кристоф Берра
0
Джонс
Даниэль Джонс
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
0
Сурман
Эндрю Сурман
0
Воукс
Сэм Воукс
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
90
0
Джеованни
Джеованни
3'
3'
82
0
Гилас
Камель Гилас
73
0
Фолан
Кэлиб Фолан
63
Запасные
0
Уорнер
Тони Уорнер
0
Купер
Лиам Купер
0
Боатенг
Джордж Боатенг
0
Бармби
Ник Бармби
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Фэган
Крейг Фэган
0
Алтидор
Жози Алтидор