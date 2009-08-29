Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Стирмен 46
1:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Джеованни 3
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
29 авг. 2009, 17:00 МСК
29.08.2009, 17:00 МСК
суббота
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
90
0
Халфорд
Грег Халфорд
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Стирмен
Ричард Стирмен
46'
46'
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Мильяш
Ненад Мильяш
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Дойл
Кевин Дойл
90
0
Кеох
Эндрю Кеох
89
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Зубар
Рональд Зубар
0
Берра
Кристоф Берра
0
Джонс
Даниэль Джонс
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
0
Сурман
Эндрю Сурман
0
Воукс
Сэм Воукс
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
90
0
Джеованни
Джеованни
3'
3'
82
0
Гилас
Камель Гилас
73
0
Фолан
Кэлиб Фолан
63
Запасные
0
Уорнер
Тони Уорнер
0
Купер
Лиам Купер
0
Боатенг
Джордж Боатенг
0
Бармби
Ник Бармби
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Фэган
Крейг Фэган
0
Алтидор
Жози Алтидор