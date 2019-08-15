Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Нету 54
Гиббз-Уайт 58
Винагре 64
Жота 87
4:0
прошлый матч 4 : 0
Матч завершен
Пюник
Ереван
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 21:45 МСК
15.08.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Вулверхэмптон
мин
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
21
Радди
Джон Радди
90
16
Коди
Конор Коди
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
4
Вальехо
Хесус Вальехо
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
10
Кутроне
Патрик Кутроне
90
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
58'
58'
90
29
Винагре
Рубен Винагре
64'
64'
90
7
Нету
Педру Нету
54'
54'
90
Запасные
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
5
Беннетт
Райан Беннетт
19
Кастро
Хонни Кастро
32
Дендокер
Леандер Дендокер
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
18
Жота
Диогу Жота
87'
9
Хименес
Рауль Хименес
Пюник
мин
66
Жестоков
Максим Жестоков
90
70
Шевчук
Сергей Шевчук
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
9
Миранян
Артур Миранян
90
4
Белов
Антон Белов
90
Запасные
17
Едигарян
Артак Едигарян