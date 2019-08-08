Матч завершен
Пюник
Ереван
0:4
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Доэрти 29
Хименес 42
Хименес 46
Рубен Невеш 90
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 19:00 МСК
8.08.2019, 19:00 МСК
четверг
Составы
Пюник
мин
66
Жестоков
Максим Жестоков
90
70
Шевчук
Сергей Шевчук
90
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
9
Миранян
Артур Миранян
90
Запасные
1
Манукян
Гор Манукян
4
Белов
Антон Белов
17
Едигарян
Артак Едигарян
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
29'
29'
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
9
Хименес
Рауль Хименес
42'
46'
42', 46'
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
29
Винагре
Рубен Винагре
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
19
Кастро
Хонни Кастро
4
Вальехо
Хесус Вальехо
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90'
10
Кутроне
Патрик Кутроне