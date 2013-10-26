Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:5
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
26 окт. 2013, 21:00 МСК
26.10.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы