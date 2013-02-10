Матч завершен
Ренн
Ренн
2:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
10 февр. 2013, 19:00 МСК
10.02.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы