Матч завершен
Ренн
Ренн
Ньянг 3
Эну 6
3:2
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Доссеви 41
Градель 84
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
27 окт. 2019, 17:00 МСК
27.10.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Ренн
мин
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
3'
3'
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
23
Эну
Адриен Эну
6'
6'
90
21
Наньон
Йорис Наньон
90
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
7
Рафинья
Рафинья
90
16
Менди
Эдуар Менди
90
Запасные
15
Морель
Жереми Морель
26
Гелин
Жереми Гелин
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
10
Гитан
Рафик Гитан
9
Сьебатше
Теосон Сьебатше
Тулуза
мин
14
Доссеви
Матье Доссеви
41'
41'
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
9
Саного
Яя Саного
90
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
7
Градель
Макс Градель
84'
84'
90
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
10
Исека
Аарон Исека