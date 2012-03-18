Матч завершен
Ренн
Ренн
0:1
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 28 тур

Лига 1,

28 тур

Франция
18 марта 2012, 19:00 МСК
18.03.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Составы