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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Саного 58
Градель 66
2:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Фонте 90
Лига 1, 10 тур
Лига 1,
10 тур
Франция
19 окт. 2019, 21:00 МСК
19.10.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Тулуза
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
90
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
19
Диаките
Бафоде Диаките
27
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
7
Градель
Макс Градель
66'
66'
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
89
25
Саид
Уэсли Саид
16
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
5
Морейра
Стивен Морейра
13
Гонсалвес
Матье Гонсалвес
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
11
Буагар
Кентен Буагар
9
Саного
Яя Саного
58'
10
Исека
Аарон Исека
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90'
90'
90
4
Габриэль
Габриэль
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
77
10
Иконе
Нанитамо Иконе
67
8
Шека
Шека
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
89
26
Пье
Жереми Пье
90
11
Араухо
Луис Араухо
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
2
Джало
Тиагу Джало
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
20
Майя
Тиаго Майя
34
Уаттара
Абу Уаттара
9
Реми
Лоик Реми