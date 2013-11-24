Матч завершен
Лилль
Лилль
1:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
24 нояб. 2013, 16:00 МСК
24.11.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Составы