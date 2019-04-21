Тулуза - Лилль: 21 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:0

Тулуза - Лилль: 21 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
21 апр. 2019, 16:00 МСК
21.04.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Тулуза
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
90
6
Жульен
Кристофер Жульен
90
29
Мубандже
Франсуа Мубандже
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
3
Седзи
Гэн Седзи
90
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
7
Градель
Макс Градель
90
21
Дурмаз
Джимми Дурмаз
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
26
Сидибе
Калиду Сидибе
90
Запасные
5
Морейра
Стивен Морейра
-
15
Босток
Джон Босток
-
24
Мубеле
Фирмин Мубеле
-
22
Гарсия
Ману Гарсия
-
9
Саного
Яя Саного
-
10
Исека
Аарон Исека
-
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
3
Коне
Юссуф Коне
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
23
Мендес
Тиаго Мендес
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
7
Леау
Рафаэль Леау
90
Запасные
26
Пье
Жереми Пье
-
22
Дабила
Куадио Ив Дабила
-
28
Рейнилду
Рейнилду
-
20
Майя
Тиаго Майя
-
10
Фонте
Руи Фонте
-
11
Араухо
Луис Араухо
-

События

Матч окончен 0:0
85'
Желтая карточка
Тиаго Мендес
53'
Желтая карточка
Бубакари Сумаре
Желтая карточка
Макс Градель
41'
Желтая карточка
Калиду Сидибе
23'
17'
Желтая карточка
Зеки Челик

Прошлые матчи

22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Лилль
3
Тулуза
0
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Тулуза
2
Лилль
1
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:00
Тулуза
0 : 0
Лилль
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:00
Тулуза
0
Лилль
0
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Лилль
1
Тулуза
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
Тулуза
2 : 3
Лилль
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
Тулуза
2
Лилль
3
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Лилль
1 : 0
Тулуза
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Лилль
1
Тулуза
0
05.03.2017 05 марта 2017 вс 19:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
05.03.2017 05 марта 2017 вс 19:00
Тулуза
1
Лилль
1
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 20:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 20:00
Лилль
1
Тулуза
2
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
Лилль
1 : 0
Тулуза
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
Лилль
1
Тулуза
0
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Тулуза
1
Лилль
1
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
Тулуза
3 : 2
Лилль
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
Тулуза
3
Лилль
2
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 19:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 19:00
Лилль
3
Тулуза
0
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 21:00
Тулуза
1 : 2
Лилль
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 21:00
Тулуза
1
Лилль
2
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 16:00
Лилль
1 : 0
Тулуза
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 16:00
Лилль
1
Тулуза
0
04.05.2013 04 мая 2013 сб 21:00
Тулуза
4 : 2
Лилль
04.05.2013 04 мая 2013 сб 21:00
Тулуза
4
Лилль
2
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 22:59
Лилль
2 : 0
Тулуза
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 22:59
Лилль
2
Тулуза
0
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:00
Лилль
2 : 1
Тулуза
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:00
Лилль
2
Тулуза
1
18.11.2011 18 нояб. 2011 пт 22:00
Тулуза
0 : 0
Лилль
18.11.2011 18 нояб. 2011 пт 22:00
Тулуза
0
Лилль
0
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 23:00
Лилль
2 : 0
Тулуза
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 23:00
Лилль
2
Тулуза
0
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:00
Тулуза
1
Лилль
1

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