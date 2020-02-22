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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Реми 2
Реми 39
Саншеш 72
3:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 26 тур
Лига 1,
26 тур
Франция
22 февр. 2020, 22:00 МСК
22.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
72'
72'
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
9
Реми
Лоик Реми
2'
39'
2', 39'
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
2
Джало
Тиагу Джало
20
Гайтан
Николас Гайтан
8
Шека
Шека
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
11
Араухо
Луис Араухо
Тулуза
мин
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
90
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
18
Рохель
Агустин Рохель
90
19
Диаките
Бафоде Диаките
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
7
Градель
Макс Градель
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
10
Исека
Аарон Исека
90
25
Саид
Уэсли Саид
90
Запасные
13
Гонсалвес
Матье Гонсалвес
14
Доссеви
Матье Доссеви
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
11
Буагар
Кентен Буагар
9
Саного
Яя Саного
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис