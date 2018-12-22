Лилль - Тулуза: 22 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
Леау 17
1:2

Лилль - Тулуза: 22 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Градель 50
Градель 64
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
22 дек. 2018, 23:00 МСК
22.12.2018, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
15
Ие
Эдгар Ие
90
17
Челик
Зеки Челик
90
22
Дабила
Куадио Ив Дабила
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
12
Иконе
Нанитамо Иконе
90
25
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
90
23
Мендес
Тиаго Мендес
90
20
Майя
Тиаго Майя
90
19
Пепе
Николя Пепе
90
7
Леау
Рафаэль Леау
17'
17'
90
Запасные
1
Якубек
Адам Якубек
-
26
Пье
Жереми Пье
-
3
Коне
Юссуф Коне
-
33
Уро-Сама
Хаким Уро-Сама
-
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
-
9
Реми
Лоик Реми
-
11
Араухо
Луис Араухо
-
Тулуза
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
90
6
Жульен
Кристофер Жульен
90
29
Мубандже
Франсуа Мубандже
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
90
7
Градель
Макс Градель
50'
64'
50', 64'
90
21
Дурмаз
Джимми Дурмаз
90
4
Каюзак
Янник Каюзак
90
22
Гарсия
Ману Гарсия
90
8
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
-
14
Доссеви
Матье Доссеви
-
15
Босток
Джон Босток
-
26
Сидибе
Калиду Сидибе
-
9
Саного
Яя Саного
-
10
Исека
Аарон Исека
-

События

Матч окончен 1:2
88'
Желтая карточка
Калиду Сидибе
70'
Желтая карточка
Кельвен Амьен-Аду
Желтая карточка
Тиаго Майя
66'
64'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:2
Макс Градель
Желтая карточка
Куадио Ив Дабила
62'
50'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Макс Градель
Желтая карточка
Тиаго Мендес
45'
44'
Желтая карточка
Джимми Дурмаз
38'
Желтая карточка
Франсуа Мубандже
ГОЛ! 1:0
Рафаэль Леау
17'

Прошлые матчи

22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Лилль
3
Тулуза
0
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Тулуза
2
Лилль
1
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:00
Тулуза
0 : 0
Лилль
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:00
Тулуза
0
Лилль
0
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Лилль
1
Тулуза
2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
Тулуза
2 : 3
Лилль
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
Тулуза
2
Лилль
3
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Лилль
1 : 0
Тулуза
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Лилль
1
Тулуза
0
05.03.2017 05 марта 2017 вс 19:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
05.03.2017 05 марта 2017 вс 19:00
Тулуза
1
Лилль
1
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 20:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 20:00
Лилль
1
Тулуза
2
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
Лилль
1 : 0
Тулуза
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:00
Лилль
1
Тулуза
0
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Тулуза
1
Лилль
1
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
Тулуза
3 : 2
Лилль
09.05.2015 09 мая 2015 сб 21:00
Тулуза
3
Лилль
2
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 19:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 19:00
Лилль
3
Тулуза
0
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 21:00
Тулуза
1 : 2
Лилль
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 21:00
Тулуза
1
Лилль
2
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 16:00
Лилль
1 : 0
Тулуза
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 16:00
Лилль
1
Тулуза
0
04.05.2013 04 мая 2013 сб 21:00
Тулуза
4 : 2
Лилль
04.05.2013 04 мая 2013 сб 21:00
Тулуза
4
Лилль
2
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 22:59
Лилль
2 : 0
Тулуза
11.12.2012 11 дек. 2012 вт 22:59
Лилль
2
Тулуза
0
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:00
Лилль
2 : 1
Тулуза
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:00
Лилль
2
Тулуза
1
18.11.2011 18 нояб. 2011 пт 22:00
Тулуза
0 : 0
Лилль
18.11.2011 18 нояб. 2011 пт 22:00
Тулуза
0
Лилль
0
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 23:00
Лилль
2 : 0
Тулуза
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 23:00
Лилль
2
Тулуза
0
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:00
Тулуза
1 : 1
Лилль
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:00
Тулуза
1
Лилль
1

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