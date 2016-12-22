Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 49
1:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 18 тур

Серия А,

18 тур

Италия
22 дек. 2016, 22:45 МСК
22.12.2016, 22:45 МСК
четверг
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
22
Оби
Жоэль Оби
74
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
4
Кастан
Леандро Кастан
90
23
Баррека
Антонио Баррека
90
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
84
10
Льяич
Адем Льяич
90
9
Белотти
Андреа Белотти
49'
49'
90
14
Фальке
Яго Фальке
90
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
24
Моретти
Эмилиано Моретти
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
93
Айети
Арлинд Айети
6
Аква
Африйе Аква
8
Базелли
Даниэле Базелли
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
31
Бойе
Лукас Бойе
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
88
4
Кофи
Исаак Кофи
90
22
Лазович
Дарко Лазович
90
99
Нинкович
Никола Нинкович
74
11
Окампос
Лукас Окампос
52
9
Симеоне
Джованни Симеоне
90
Запасные
58
Фаччоли
Диего Фаччоли
38
Зима
Лукаш Зима
28
Бривио
Давиде Бривио
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
21
Орбан
Лукас Орбан
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
14
Бираски
Давиде Бираски
2
Эденилсон
Эденилсон
13
Гакпе
Серж Гакпе
27
Пандев
Горан Пандев
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри