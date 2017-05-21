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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Ригони 32
Симеоне 54
2:1
Матч завершен
Торино
Турин
Льяич 89
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
21 мая 2017, 16:00 МСК
21.05.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
14
Бираски
Давиде Бираски
77
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
30
Ригони
Лука Ригони
32'
32'
63
22
Лазович
Дарко Лазович
90
11
Палладино
Раффаэле Палладино
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
54'
54'
60
Запасные
83
Рубиньо
Рубиньо
38
Зима
Лукаш Зима
24
Муньос
Эсекьель Муньос
99
Нинкович
Никола Нинкович
15
Хильмарк
Оскар Хильмарк
94
Катальди
Данило Катальди
10
Нтчам
Оливье Нтчам
32
Морозини
Леонардо Морозини
16
Бегетто
Андреа Бегетто
27
Пандев
Горан Пандев
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
Торино
мин
21
Харт
Джо Харт
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
18
26
Авелар
Данило Авелар
90
10
Льяич
Адем Льяич
89'
89'
90
6
Аква
Африйе Аква
61
19
Итурбе
Хуан Итурбе
68
9
Белотти
Андреа Белотти
90
31
Бойе
Лукас Бойе
90
Запасные
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
Куккьетти
Томмазо Куккьетти
5
Карлао
Карлао
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
4
Кастан
Леандро Кастан
23
Баррека
Антонио Баррека
22
Оби
Жоэль Оби
14
Фальке
Яго Фальке
18
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
25
Лукич
Саша Лукич
16
Густафсон
Самуэль Густафсон
11
Лопес
Макси Лопес