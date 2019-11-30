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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:1
Матч завершен
Торино
Турин
Бремер 77
Серия А, 14 тур
Серия А,
14 тур
Италия
30 нояб. 2019, 20:00 МСК
30.11.2019, 20:00 МСК
суббота
Составы
Дженоа
мин
19
Пандев
Горан Пандев
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
18
Гильоне
Паоло Гильоне
90
97
Раду
Ионуц Раду
90
30
Фавилли
Андреа Фавилли
90
33
Паяч
Марко Паяч
90
14
Бираски
Давиде Бираски
90
29
Кассата
Франческо Кассата
90
17
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
28
Агудело
Кевин Агудело
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
4
Кришито
Доменико Кришито
5
Гольданига
Эдоардо Гольданига
32
Анкерсен
Петер Анкерсен
3
Баррека
Антонио Баррека
21
Радованович
Иван Радованович
91
Сапонара
Риккардо Сапонара
10
Гюмюш
Зинан Гюмюш
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
Торино
мин
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
24
Верди
Симоне Верди
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
90
36
Бремер
Бремер
77'
77'
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
30
Джиджи
Коффи Джиджи
34
Эйна
Ола Эйна
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
14
Бонифази
Кевин Бонифази
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
23
Мейте
Суалихо Мейте
27
Париджини
Витторио Париджини
11
Дзадза
Симоне Дзадза
20
Эдера
Симоне Эдера
22
Миллико
Винченцо Миллико