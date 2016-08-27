Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Еременко 54
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
27 авг. 2016, 15:30 МСК
27.08.2016, 15:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Томь
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
15
Бордачев
Максим Бордачев
90
3
Дьяков
Виталий Дьяков
90
4
Пульич
Анте Пульич
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
68
17
Пугин
Алексей Пугин
90
48
Тишкин
Максим Тишкин
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
81
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
6
Дроппа
Лукаш Дроппа
68
22
Самодин
Сергей Самодин
90
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
19
Тен
Петр Тен
14
Дудиев
Аслан Дудиев
20
Яблонски
Давид Яблонски
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
8
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
11
Касьян
Александр Касьян
18
Попов
Артем Попов
15
Голышев
Павел Голышев
13
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Кудряшов
Павел Кудряшов
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
37
17
Головин
Александр Головин
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
25
Еременко
Роман Еременко
54'
54'
90
8
Миланов
Георгий Миланов
46
11
Ионов
Алексей Ионов
75
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
66
Натхо
Бибрас Натхо
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
23
Страндберг
Карлос Страндберг