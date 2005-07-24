Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
24 июля 2005, 18:00 МСК
24.07.2005, 18:00 МСК
воскресенье
Составы