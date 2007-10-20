Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
20 окт. 2007, 15:00 МСК
20.10.2007, 15:00 МСК
суббота
Составы