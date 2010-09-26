Матч завершен
Томь
Томск
0:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Вагнер Лав 2
Думбия 40
Нецид 90
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
26 сент. 2010, 12:30 МСК
26.09.2010, 12:30 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
46
0
Петкович
Никола Петкович
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
76
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
72
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Мазнов
Горан Мазнов
0
Стариков
Евгений Стариков
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Хонда
Кейсуке Хонда
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
82
0
Секу
Секу
90
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
2'
2'
88
0
Думбия
Сейду Думбия
40'
40'
73
Запасные
0
Чепчугов
Сергей Чепчугов
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Щенников
Георгий Щенников
0
Алдонин
Евгений Алдонин
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
0
Нецид
Томаш Нецид
90'