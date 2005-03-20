Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
20 марта 2005, 14:00 МСК
20.03.2005, 14:00 МСК
воскресенье
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы