Матч завершен
ЦСКА
Москва
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
27 сент. 2008, 18:30 МСК
27.09.2008, 18:30 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы