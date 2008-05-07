Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
7 мая 2008, 15:00 МСК
7.05.2008, 15:00 МСК
среда
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы