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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Волейбол
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Матч завершен
Томь
Томск
Портнягин 30
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Думбия 51
Муса 56
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
24 авг. 2013, 15:00 МСК
24.08.2013, 15:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Комков
Михаил Комков
90
0
Башкиров
Евгений Башкиров
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
74
0
Панченко
Кирилл Панченко
63
0
Стариков
Евгений Стариков
61
0
Портнягин
Игорь Портнягин
30'
30'
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Николов
Пламен Николов
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
0
Сорокин
Валерий Сорокин
0
Черевко
Александр Черевко
0
Баженов
Никита Баженов
0
Голышев
Павел Голышев
0
Игнатович
Павел Игнатович
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
0
Цубер
Стивен Цубер
84
0
Вернблум
Понтус Вернблум
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Миланов
Георгий Миланов
46
0
Муса
Ахмед Муса
56'
56'
90
0
Думбия
Сейду Думбия
51'
51'
75
Запасные
0
Ревякин
Сергей Ревякин
0
Васин
Виктор Васин
0
Караваев
Вячеслав Караваев
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Тошич
Зоран Тошич
0
Гонсалес
Марк Гонсалес
0
Цауня
Александр Цауня
0
Ефремов
Дмитрий Ефремов
0
Базелюк
Константин Базелюк