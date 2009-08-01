Матч завершен
Томь
Томск
Мазнов 59
Мичков 68
2:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Красич 27
Дзагоев 31
Жезус 64
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
1 авг. 2009, 12:30 МСК
1.08.2009, 12:30 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Поляков
Алексей Поляков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
68'
68'
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
71
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Волков
Виталий Волков
62
0
Мазнов
Горан Мазнов
59'
59'
90
Запасные
0
Парейко
Сергей Парейко
0
Катынсус
Валерий Катынсус
0
Филипенко
Егор Филипенко
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Немет
Норберт Немет
0
Дядюн
Владимир Дядюн
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Одиа
Чиди Одиа
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
31'
31'
90
0
Красич
Милош Красич
27'
27'
90
0
Жезус
Рикардо Жезус
64'
64'
79
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Власов
Антон Власов
0
Столяренко
Александр Столяренко
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Кудрявцев
Александр Кудрявцев
0
Нецид
Томаш Нецид
0
Осени
Ганию Болайи Осени