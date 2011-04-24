Матч завершен
Томь
Томск
Канунников 61
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Думбия 28
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
24 апр. 2011, 11:15 МСК
24.04.2011, 11:15 МСК
воскресенье
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
46
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Голышев
Павел Голышев
73
Запасные
0
Комиссаров
Иван Комиссаров
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Баженов
Никита Баженов
0
Канунников
Максим Канунников
61'
0
Стариков
Евгений Стариков
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Тошич
Зоран Тошич
90
0
Рахимич
Элвер Рахимич
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
86
0
Секу
Секу
68
0
Нецид
Томаш Нецид
90
0
Думбия
Сейду Думбия
28'
28'
32
Запасные
0
Чепчугов
Сергей Чепчугов
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
0
Мамаев
Павел Мамаев
0
Гонсалес
Марк Гонсалес
0
Хонда
Кейсуке Хонда
0
Цауня
Александр Цауня